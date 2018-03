Et lækket notat fra 2016 skrevet af en højtstående Facebook-chef skaber yderligere ballade hos det for tiden hårdt pressede sociale medie.

I notatet, som netmediet Buzzfeed har offentliggjort, skriver Andrew Bosworth, at hos Facebook overtrumfer vækst og det at kunne forbinde mennesker alt andet.

- Det kan være skidt, hvis det bliver negativt. Måske kan det koste et liv, hvis nogen udsættes for mobning. Måske vil nogen dø i et terrorangreb, der er koordineret med vore værktøjer, skrev Facebook-veteranen i det to år gamle notat.

Facebook er i øjeblikket under pres fra regeringer verden over, efter at det er kommet frem, at personlige data blev høstet fra det sociale medie af et andet firma til at støtte Donald Trump i præsidentvalgkampen i USA.

Facebooks øverste chef, Mark Zuckerberg, er blevet bedt om at møde op i Kongressen for at svare på spørgsmål. Han er også ønsket i parlamentet i London. Der har han dog besluttet at sende underordnede.