Nyt overskud hos Lillebælt Sport og Kultur giver ledelsen luft til for alvor at kikke fremad med nedsættelse af udviklingsudvalg og ansættelse af maskinmester, der skal optimere de tekniske installationer.

Nordvestfyn: Efter en hård fødsel med et underskud på over en million kroner i første regnskabsår i 2014 fortsætter halfusionen Lillebælt Sport og Kultur (LSK)de positive takter med et overskud i 2017 på godt 300.000 kroner - dobbelt så meget som året før. Det giver ledelsen luft til for alvor at kikke fremad. Således er der netop nedsat et udviklingsudvalg, som blandt andet i dialog med brugerne skal sikre et fortsat højt aktivitetsniveau i halsamarbejdets mange enheder.

Omsætningen øget med en million Lillebælt Sport og Kultur, der foruden Lillebæltshallerne omfatter Middelfart Bowlingcenter, Middelfart Motionscenter, Brændeskovhallerne i Strib samt Strib Svømme- og Motionscenter, omsatte i 2017 for 18,7 millioner kroner, 1,2 millioner kroner mere end året før.Driften endte med et plus på 972.000 kroner, knap 70.000 kroner mere end i 2016.



Efter renteudgifter var der 316.000 kroner tilbage på bundlinjen, eller næsten dobbelt så meget som i 2016 og 200.000 kroner bedre end budgetteret.



Dermed er udviklingen i den grad vendt for Lillebælt Sport og Kultur, der i 2014, det første regnskabsår efter fusionen, kom ud med et underskud på 1,4 millioner kroner.

Samtidig har LSK ansat den 23-årige maskinmester Frederik Stenz Kofoed fra Fredericia i en nyoprettet stilling med henblik på at tilse og optimere teknikken, ikke kun i Lillebæltshallerne med tilhørende motionscenter, men også i bowlingcentret, Brændeskovhallerne i Strib og Strib Svømme- og Motionscenter.

- Vi har manglet et overblik over vores tekniske installationer, ved at få det kan vi også sikre et løbende vedligehold og en optimering af dem, i stedet for som hidtil, hvor vi først har gjort noget, når tingene brød ned, forklarer direktøren for LSK, Frank Faxøe.

Han forventer at Maskinmesterfunktionen vil give så mange besparelser, blandt andet på el og varme, at det vil kunne finansiere hovedparten af lønudgiften.

- Tanken er også, at de andre haller i kommunen vil kunne låne Frederik til at tjekke deres teknik, siger Frank Faxøe.