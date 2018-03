Ægteparret Connie Østergaard og Hans Jensen måtte forbi Gl. Brydegaard fem gange, før de for 13 år siden besluttede sig for at købe hotel- og kursusejendommen.

Brydegård: Læg din mobiltelefon i reception, når du ankommer, og lad den blive der under hele dit ophold.

Sådan lyder et nyt koncept, som Hotel Gl. Brydegaard har udviklet. Hotelkonceptet har fået navnet "24 timer offline" og får premiere 1. april.

- Hvis man får abstinenser under opholdet, tilbyder vi forskellige aktiviteter for gæsterne. Det kan være et fodbad, snobrødsbagning sammen med vores kokke, leje af elcykler til en tur til Helnæs eller en lille pose garn med en opskrift, så man kan sidde og strikke ude i en af vores tipier, fortæller indehaver Connie Østergaard.

Gl. Brydegaard Hotel- og kursusejendommen Gl. Brydegaard var oprindeligt en firlænget fæstegård, der blev opført i 1796 og hørte under Frederiksgave/Hagenskov Gods.Frem til midten af 1960'erne blev Gl. Brydegaard drevet som en avlsgård.



Fra 1936 blev gården første gang benyttet som sommerpensionat for fortrinsvise københavnske gæster, der søgte ud til vandet og den friske luft.



I 1948 overtog ægteparret Maren og Lars Værge gården. Maren var sygeplejerske og havde store planer om at gøre Gl. Brydegaard til et rekreationshjem, og Lars måtte hvert eneste år finde sig i, at nogle af gårdens længer blev omdannet til værelser. Antallet af sommergæster steg, om egnens kvinder måtte efterhånden hyres til at give en hånd med ved madlavningen og på værelserne.



Maren og Lars Værge solgte Gl. Brydegaard i 1972, og helt i tidens ånd blev gården nu indrettet til et kollektiv.



Et par år senere købte ægteparret Jytte og Jørgen Erik Hjeresen gården. De brugte de første år til at omdanne gården til restaurant og hotel, men kort tid efter - sent tirsdag aften den 7. oktober 1980 - brændte gården ned til grunden bortset fra en lille svinesti i østenden. Branden skyldtes ungdommelig leg med tændstikker i en af længerne. Efter genopbygningen fik ejendommen navnet Hotel- og Kursuscenter Gl. Brydegaard.



Jytte og Jørgen Erik Hjeresen solgte i 1989 til Kirsten og Per Hasle Nielsen, der nåede at drive stedet i 13 år, inden ægteparret Inge-Lise og Hans Peter Kristensen tog over.



Siden december 2005 har Gl. Brydegaard været i Connie Østergaards og Hans Jensens ejerskab.

Det er snart 13 år siden, hun og hendes mand Hans Jensen slog til og købte hotel- og restaurationsejendommen på Helnæsvej, og offline-konceptet ligger fint i tråd med stedets DNA. Autentisk, anderledes og uformel er nøgleord, der ofte sættes i forbindelse med Gl. Brydegaard.

- I 2001 rev vi et år ud af kalenderen og rejste med vores to sønner til New Zealand. Jeg var lærer på handelsskolen i Køge og var gået i gang med at tage en diplomuddannelse i ungdomspædagogik. Men da vi rejste hjem fra New Zealand, var jeg klar over, at det ikke var noget, jeg skulle arbejde med, og vi begyndte i stedet at se os om efter et sted, hvor vi kunne etablere os med bed and breakfast eller noget lignende. Det var noget af det, vi havde fået inspiration til under vores ophold i New Zealand, fortæller 61-årige Connie Østergaard.

Værtsparret måtte et smut forbi Gl. Brydegaard ikke færre end fem gange, inden de satte deres navne på en købsaftale med de tidligere ejere Inge-Lise og Hans Peter Kristensen, der nåede at drive Gl. Brydegaard i fire år, før kræfterne ikke længere slog til.

- Vi nåede også at kigge på Centralhotellet i Køge, Hotel Faaborg, et pensionat i Allinge på Bornholm og et strandhotel i Nordsjælland, siger Connie Østergaard.