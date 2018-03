Danmarks Naturfredningsforening skal fratages rettet til at rejse fredningssager, mener borgerlige partier.

I mere end 80 år har Danmarks Naturfredningsforening haft ret til at rejse fredningssager på linje med kommunerne og staten.

Men den ret er tiden løbet fra, mener miljøordførerne fra Dansk Folkeparti, Venstre og Liberal Alliance. De kritiserer foreningen for at "ramme ved siden af skiven" og for at misbruge sin særstilling.

Det skriver Politiken.

For Liberal Alliances ordfører, Carsten Bach, drejer det sig om at ligestille Danmarks Naturfredningsforening med andre interesseorganisationer.

- Det er udtryk for et demokratisk underskud, at en privat interesseorganisation kan fremsætte den slags forslag. Der ligger jo ikke nogen demokratisk proces bag. Det bør kun være stat og kommune, der kan rejse de sager, siger Carsten Bach til Politiken.

Danmarks Naturfredningsforening bruger hvert år omkring 7 millioner kroner på fredningssager. Staten bruger omkring 10 millioner kroner om året på fredningssager, inklusive fredningserstatninger.

- Vi har i lovgivningen fået lov at være naturens stemme, og hvem skal ellers være det? Den kan jo ikke selv tale. Vi er bekymrede for, hvis Danmark mister denne særlige model. Det er fredningsinstrumentet, der giver den stærkeste beskyttelse af naturen, siger præsident for Danmarks Naturfredningsforening, Ella Maria Bisschop-Larsen.

Foreningen får gennemført næsten 85 procent af de fredninger, som foreningen foreslår. Med sine omkring 130.000 medlemmer er den klart den største af de grønne organisationer.

De konservatives miljøordfører, Mette Abildgaard, siger til Fyens Stiftstidende, at hun ikke ser nogen grund til at fjerne Danmarks Naturfredningsforenings ret til at rejse fredningssager.

Socialdemokraternes Christian Rabjerg Madsen har i sin blog på jp.dk også lagt afstand til idéen.