Michy Batshuayi beskyldte Atalantas fans for at lave racistiske lyde, men Uefa har nu droppet sagen.

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har droppet sagen om racisme blandt Atalantas fans i en Europa League-kamp mod Borussia Dortmund.

Det skriver nyhedsbureauet AP torsdag.

Efter kampen 22. februar beskyldte Dortmund-angriber Michy Batshuayi Atalantas fans for at lave racistiske lyde under kampen.

- 2018 og stadig racistiske abelyde på tribunen ... virkelig?!, skrev Michy Batshuayi på Twitter.

Uefa åbnede en sag mod Atalanta, men undersøgelsen afsluttes nu.

Kampen i Italien endte 1-1. Dortmund havde forinden vundet 3-2 i det omvendte opgør og gik dermed videre med samlet 4-3.

I ottendedelsfinalen satte Red Bull Salzburg dog en stopper for det tyske mandskab, der røg ud efter at have tabt 1-2 på hjemmebane.