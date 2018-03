Åbning

Fredericia: Skærtorsdag var der god plads i Madsbyparken, som havde årets første åbningsdag. Sne og kulde holdt nok en del gæster hjemme i varmen, men de få, der var mødt op, hyggede sig i husene og på legepladsen - godt klædt på med flyverdragter og varme huer.

- Et selskab har booket et af vores huse, og der sidder også nogle gæster i hus to. Toget har da også kørt et par ture. Men havde vejret været bedre, så havde der nok været en del flere gæster, nu det er helligdag, fortæller Randi Brosbøl, som passede informationen i Madsbyparken torsdag.

Nogle af de få gæster var Mette De Place, som sammen med sønnen Noa og et par venner og deres børn trodsede kulden for at få lidt frisk luft.

- Vi kan jo sidde indenfor og spise madpakker og få varmen, så det er slet ikke så skidt, fortæller Mette De Place, der skal bruge de ekstra fridage i påsken til at være sammen med familien og slappe af.

Madsbyparken indvier sin nye legeplads tirsdag den 3. april.