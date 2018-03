Odense HC var meget tæt på at tabe den første ligakamp siden januar, da holdet spillede første slutspilskamp i Silkeborg. Silkeborg løb i store dele af kampen fra fynboerne, og hjemmeholdet var tæt på at tage sejren som undertippet.

Odense kom lidt bedre med til slut i halvlegen, men gæsternes syv mod seks var ofte for langsomme til at omstille sig til forsvar, og så kunne Silkeborg-Voel tage en føring på 13-11 med til pausen.

Kampen begyndte i et rasende tempo, og begge hold var hurtige til at løbe efter modstanderens scoringer. Efter bare 51 sekunder og nærmest før tilskuerne havde fundet pladserne, sagde måltavlen 2-1 til Silkeborg i en åbning, der kunne tyde på en målfest. Men så fik begge forsvar og begge målmænd fat, og frem til halvvejs i halvlegen nåede mandskaberne kun op på 5-5.

Håndbold: Torsdag åbnede Odense HC slutspillet med et enkelt point mod Silkeborg-Voel i Silkeborg. Hjemmeholdet havde held til at stresse fynboerne og løbe fra dem i en kamp, som var tættere på en hjemmesejr end to point til Odense.

Anden halvlegs begyndelse lignede førstes slutning. Når Odense brød igennem og fik scoret mod Silkeborgs høje forsvar, fik Silkeborg ofte svaret igen på få sekunder, og før Odenses store forsvarsspillere stod klar til at tage imod de hurtige Silkeborg-folk. Derfor havde hjemmeholdet held til at holde en afstand på tre mål længe frem til 10 minutter igen, hvor Freja Cohrt brændte en fri kontra, hvorefter bolden få sekunder efter lå i Odenses mål i en sekvens, der opsummerede kampen godt. Og så så Odense-træner Jan Pytlick for alvor frustreret ud.

Men så var det som om noget faldt i hak for fynboerne, og på tre gode forsvarsaktioner og tre hurtige afslutninger var det forspring, som gæsterne havde arbejdet 40 minutter på at få lukket, væk på ingen tid. 26-26 og fem minutter tilbage.

I kampen slutfase var et tændt Silkeborg-forsvar gode til at frustrere Odense med højt pres og hårde tacklinger. hjemmeholdet fik flere gange presset gæsterne til svære afslutninger og fejlafleveringer, og med et minut tilbage var Odense stadig på 25 mål, mens Silkeborg havde muligheden i angreb med 26. Men Silkeborg spildte muligheden, og med 13 sekunder igen hoppede Freja Corht fra en spids vinkel, og på en indøvet detalje fandt hun Nadia Offendal i luften med et vip, og så var der udlignet. Sidste skud kom på et frikast til Silkeborg med to sekunder tilbage. Den gik i paraderne, og så endte det uden vinder 27-27.