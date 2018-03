Håndbold Spiller Foreningen vil undgå, at håndbolddommere i fremtiden bliver påvirket til at agere i sager om indberetninger.

Det oplyser Michael Sahl, der er direktør i foreningen.

- Vi skal tale med klubberne, og så er der et møde i udvalget for professionel håndbold på den anden side af påske, og der bliver det her også behandlet.

- Vi er ikke selv med ved mødet, men vi vil tage kontakt til Divisionsforeningen og sørge for, at proceduren bliver vendt, så vi er sikre på, at vi ikke umyndiggør dommerne, siger Michael Sahl til TV2 Sport.

Baggrunden er sagen om håndboldspilleren Bo Spellerberg, der for 11 dage siden blev idømt en spilledags karantæne af Dansk Håndbold Forbund (DHF).

Karantænen skyldtes, at Spellerberg kort efter et opgør mod Skjern råbte "hvor er I elendige, mand" til dommerne.

Onsdag blev karantænen opretholdt efter en genbehandling i Disciplinærinstansen i DHF, der så på sagen igen, fordi der havde sneget sig en procedurefejl ind i første forsøg.

Siden har Bjarne Munk Jensen, der er formand for Elitedommerudvalget i DHF, over for TV2 Sport erkendt, at han efter det pågældende opgør henvendte sig til kampens observatør.

Her gjorde formanden det klart, at det ville undre ham, hvis der ikke kom en indberetning, og Bjarne Munk Jensen spurgte til, om kampens dommere havde lavet en indberetning af Spellerbergs udtalelser.

Det havde de ikke på daværende tidspunkt, men indberetningen kom så efterfølgende.

Det er den mulige påvirkning, som er faldet Håndbold Spiller Foreningen for brystet, og som man vil bruge som afsæt til at få klarlagt reglerne.

Bo Spellerberg har allerede afsonet den ene spilledags karantæne.

Disciplinærinstansen gjorde det onsdag klart, at der er en tidsfrist på en time til at indberette forseelser, der sker i løbet af en kamp.

For forseelser, der sker efter en kamp, er der ikke nogen tidsfrist.