Torsdag var Odense Q tæt på at stjæle et point fra storholdet Fortuna Hjørring. Holdet tabte godt nok, men hos træneren var der alligevel glæde at spore over præstationen.

Fodbold: Odense Q var kæmpe underdogs i anden runde af slutspillet i kvindernes bedste fodboldrække, da storholdet Fortuna Hjørring var på besøg torsdag. Og det endte også med et nederlag til hjemmeholdet, men de undertippede fynboer kom så tæt på point, at assistenttræner Steen Hansen ikke kunne være andet end tilfreds. Kampen begyndte fint for Odense Q, men tilskuerne må alligevel have frygtet en lussing, da favoritterne fra Fortuna Hjørring kom foran allerede efter 13 minutter. Odense fik ikke clearet et hjørnespark ved forreste stolpe, og pludselig lå bolden som serveret for gæsternes Karoline Smidt, som nemt kunne sætte føringsmålet ind. Målet lod til at ryste hjemmeholdet lidt, og et kvarter senere var Karoline Smidt på spil igen. Hun modtog bolden i en farlig position lige foran bagstopperne, og så var hun igen skarp. 2-0. Den stilling holdt til pausen, og efter en puster fik Odense bedre fat. Fynboerne begyndte at erobre bolde flere steder på banen, og Odense havde også bedre styr på spillet med bold. Og efter 58 minutter var det gæsternes tur til at blive rystet. En bold blev spillet dybt i Hjørrings banehalvdel, hvor en Odense-angriber lagde bolden af lige udenfor feltet. Her kom midtstopper Line Munk til bolden, og med et imponerende hug satte hun kuglen i krydset til 2-1. Efter reduceringen fortsatte Odense med at spille fint med, men selv om enkelte muligheder bød sig, så lykkedes det aldrig hjemmeholdet at score igen. Det gjorde favoritterne heller ikke, og så endte kampen med en sejr på 2-1 til Fortuna Hjørring.

