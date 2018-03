- Jeg besluttede mig før kampen med en taktisk ændring, men det virkede ikke, så det kan da godt være, at det var træneren, som lavede en afgørende fejl, men det hindrer jo ikke spillerne i at vise mere vilje og rygrad.

Kontante ord sidst i marts.

- Vi lavede alt for mange fejl, og til tider spillede vi for småt. Men det værste var, at vi blev ved med at gentage fejlene, og vi stod heller ikke godt defensivt. Der manglede noget parathed over hele linjen, uden at jeg kan forklare hvorfor, sagde Hemmingsen, der ikke ville bruge vejrbetingelserne som en undskyldning.

- Nej, for der var ingen sne, kun lidt blæst, men det er jo helt normalt, og kunstgræsbanen var fin.

Hemmingsens taktiske ændring trak sidste rundes spidsangriber Mads Hansen ud på bænken fra start, så kreative Oliver Feldballe blev sat frem. Nok i et forsøg på at skabe plads til Feldballe, der er god til at glide end i banen og suge boldene til sig og få sig vendt til chanceskabende indslag.

Kristian Weber, der scorer og scorer, bragte fynboerne foran midt i 1. halvleg, men det var nok mentalt skidt, at Viktor Ahlmann udlignede i første minut af 2. halvleg, og i de sidste syv minutter afgjorde Morten Uglebjerg Thomsen og Sead Gavnarovic for de tre point til Jammerbugt. Sidste mål faldt i idet 90. minut.

Nu skal Marienlyst prøve at revanchere sig i 2. påskedags topslag klokken 14.00 hjemme mod Hvidovre - med Kim Aabech og hele molevitten.