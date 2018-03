Tirsdagens testkamp mellem Rusland og Frankrig i Skt. Petersborg får nu et efterspil.

Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) har således indledt en undersøgelse af, hvad der foregik, da sorte, franske spillere blev udsat for racistiske tilråb i løbet af kampen.

- Fifa indsamler de forskellige kamprapporter og de potentielle beviser i forhold til de diskriminerende episoder, der er blevet beskrevet i medierne.

- Vi kan ikke kommentere det yderligere, før vi har evalueret alt tilgængeligt materiale, oplyser Fifa ifølge AP.

Undersøgelsen sker, mindre end tre måneder før VM-slutrunden sparkes i gang i Rusland.

Onsdag beskrev AP, hvordan de involverede, franske spillere flere gange blev mødt med abelyde, når de modtog bolden i kampen.

Det gik blandt andre ud over stjernespilleren Paul Pogba, efter at han på et direkte frispark havde scoret Frankrigs andet mål i 3-1-sejren.

Efterfølgende opfordrede organisationen Fare Network, som bekæmper racisme, til, at Fifa gik ind i sagen og undersøgte den til bunds.

Fare Network har tidligere hjulpet Fifa med undersøgelser i sager, som handler om racisme i fodboldverdenen.

- Der burde være rigeligt med eksempler til, at Fifa kan igangsætte en undersøgelse, sagde Piara Powar, der er frontfigur i organisationen, ifølge AP.

Også den franske sportsminister, Laura Flessel, krævede på Twitter handling, uden at hun dog kommenterede den konkrete kamp direkte.

- Racisme hører ikke hjemme på en fodboldbane. Vi bør handle sammen på et europæisk og internationalt niveau for at stoppe den utålelige opførsel, skrev ministeren på Twitter.

Det er tredje episode med racisme på stadionet i Sankt Petersborg i denne sæson.

Den lokale klub Zenit er to gange blevet straffet af Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) for racisme hos klubbens fans i forbindelse med Europa League-kampe.

Rusland er vært for VM-slutrunden, der begynder 14. juni.