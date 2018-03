300 børn, unge og deres forældre kan søge om et sommerferieophold på Fyn - blandt andet er der mulighed for et femdages togt med et skoleskib i det Sydfynske Øhav.

Lige nu kan tanken om sommerferie om bare 90 dage virke lettere absurd. Men for nogle familier er det ikke kun det vinterlige forårsvejr, der får sommerferien til at synes meget langt væk: De har ikke råd til at rejse på ferie, og spekulationerne om, hvordan man skaffer penge til at give sine børn en god oplevelser i sommerferien - når alle klassekammeraterne er rejst ud i verden - kan give søvnløse nætter. Løsningen kan for nogle familier blive et ophold på en sommerferiekoloni, og i år tilbyder Børnenes Lystfisker Akademi ophold for i alt 300 deltagere på Fyn - og i farvandet syd for Fyn, for der er mulighed for at komme på en uges feriekoloni ved Enebærodde på Nordfyn eller på en uges sommertogt i det Sydfynske Øhav ombord på skoleskibet M/S Bien fra Svendborg. Det oplyser projektkoordinator Klaus Mariager Wagner i en pressemeddelelse fra Børnenes Lystfisker Akademi.