Terrariet er flyvende i disse dage, hvor deres første hold af sommerfugle-pupper klækker.

Vissenbjerg: De er helt flyvende hos Terrariet i Vissenbjerg. Eller det er de i hvert fald om lidt, når den lille nye brune sommerfugl får kæmpet sig ud af dens puppe. Siden søndag har larven hængt på en pind i puppe-skabet, og nu er den klar til at komme ud. Denne morgen er allerede én af dens grandkusiner hoppet ud af soveposen og fløjet ud i den 22 - 23 grader varme verden i terrariet, og nu vil også denne lille grøn-brune fætter forlade sin trygge sovepose. Sommerfugle Terrariet i Vissenbjerg er startet på at udklække sommerfuglepupper.



Det gør de i et ombygget dart-skab, hvor pupperne, som Terrariet indkøber fra England, kan hænge på grene ligesom i naturen.



Hver 14. dag får Terrariet en ny sending på 100 pupper. Det koster 2000 kroner per gang.



Terrariet er det eneste sted på Fyn besøgende kan gå frit blandt sommerfugle. I regnskovsområdet, foran to af øglernes giganter, komodovaranerne, der ligger og daser i deres bur, bor nu næsten 100 sommerfugle. De fleste sidder endnu som dovne teenagere på deres pind, for de bevæger sig helst ikke for meget, før solen er kommet et godt stykke op på himlen. Men senere vil gæster kunne se store blå, gule og grønne vinger svæve omkring. - De er lidt trætte her til morgen, for selvom der er godt varmt herinde i rummet, så kan de godt mærke, at det er blevet koldt udenfor igen med sneen. De liver mere op, når solen står højt på himlen, siger Morten Jørgensen, direktør ved Terrariet i Vissenbjerg.

Sommerfugl med hjem

Efter et par minutters kamp med puppen træder en dyrepasser til med en hjælpende finger. Den brun-grønne sommerfugl havde lidt fødselsproblemer, men med "jordemoderens" hjælp fik han også vinger at flyve på. Terrariets personale har allerede kunne mærke på gæsterne, at sommerfuglene er en stor succes. For dyrene er ikke kontaktsky og ofte lægger de an til landing på enten en skulder, hånd eller et andet sted på kroppen, så publikum kan få et ordentlig kig på dyrene. - Her den anden dag havde vi faktisk en gæst, der slet ikke opdagede, at han havde en sommerfugl siddende på ryggen, så ham blev vi nødt til lige at stoppe i døren, før han kom til at stjæle en sommerfugl med hjem, griner Morten Jørgensen og fortsætter: - Vi plejer at sige, at komodovaranerne herinde er hovedattraktionen, men vi kan se, vores gæster synes, de her (sommerfuglene red.) er mindst lige så fascinerende, fordi det giver liv, siger han.

Lever 14 dage

Man skal være hurtigt ude, hvis man vil nå at se nogle af sommerfuglene her på billederne, for dyrene lever kun i cirka 14 dage fra de kommer ud af puppen. Denne sidste del af deres livscyklus, hvor de flyver rundt som behårede farvelader, går nemlig kun ud på at lokke en mage til for reproducere sig. Men man skal ikke miste modet, for Terrariet indkøber 100 pupper hver 14. dag fra et opdrætscenter i England, så der helt frem til efterårsferien altid er sommerfugle at kigge på. 100 pupper fra England koster 2000 kroner, men det er en god investering, mener Morten Jørgensen. - De er fascinerende dyr, og de her er ambassadører for deres artsfæller i naturen, de fortæller os mennesker om, at vi bliver nødt til at passe på naturen, siger Morten Jørgensen. - Det er det, der giver os berettigelse, til at spærre dyr inde, at de er med til at bevare og fortælle.

Vil redde regnskoven