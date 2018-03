Svendborg: Det er påske, det er forår, og vi har stillet urene til sommertid. Da Gitte Rasmussen sidste år åbnede sit ishus i Christiansminde, stod folk i kø for at få en is i det gode vejr. Sådan her ser det ud skærtorsdag 2018, men det tager hun med godt humør og understreger, at der trods vejret vil være åbent alle påskedagene. Glædelig påske. Foto: Gitte Gedde