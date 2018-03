Odense Glasværk er en socialøkonomisk virksomhed, der hjælper langtidsledige med problemer ind på arbejdsmarkedet. Værket vil ikke have penge for at tage imod ledige - det sender et dårligt signal til både erhvervsliv og den ledige selv.

- Folk, som vi sender videre, kan tjene deres egne penge. Det har de ikke gjort før, fordi der er gået mange ting galt for dem - de hænger fast i systemer. Men her kan vi gøre en forskel . For folk, der kommer på glasværket, oplever, at de bliver en del af en succes - og den bliver også deres egen succes. Og dét rykker folk. Vi afprøvede det, for at se, om vi kunne lykkes med det - og ja, det kan vi. Vi har allerede flyttet to, der har været i kontanthjælpssystemet længe. Nu er de helt ude af systemet og tjener selv deres egne penge. Det skal være et kendetegn for os - at folk, vi sender videre, kan tjene deres egen penge. De skal ikke være en byrde for de virksomheder, der tager imod dem - det er vigtigt.

- Der står også i glasværkets vedtægter, at vi skal tjene penge. Det skal ikke være på at hente ledige i Odense Kommune, for så bliver du lige pludselig afhængig af det kommunale system. Det dur ikke og giver ikke respekt i erhvervslivet. Vi skal klare os på markedsvilkår, fordi vi har noget unik. Vi skal finde vores niche, siger Christian Frederiksen.

Den nye og den tidligere direktør af Odense Glasværk, Lasse Bork Schmidt og Christian Frederiksen , er forskellige på mange måder. Men én ting er de enige om - aldrig at tage imod penge fra Odense Kommune for at arbejde med de såkaldte skæve eksistenser - ledige, der har været uden arbejde længe, fordi de har andre problemer udover det at være arbejdsløs .

Noget andet er det signal, holdningen sender til de langtidsledige, forklarer Lasse Bork Schmidt:

- Vi kan tage nogle borgere, der har sociale udfordringer, og få dem ud på arbejdsmarkedet i samarbejde med erhvervslivet. Det er et princip, at vi ikke vil have penge fra kommunen, og det er et godt signal at sende til dem, der kommer her. De kommer ikke, fordi vi får penge for dem, men fordi vi gerne vil lære dem noget. Og fordi vi tror, vi kan få noget ud af dem.

Den nye direktør er uddannet økonom og har fået til opgave at gøre Odense Glasværk til en forretning, der kan tjene penge. Det, viser alle erfaringer, er det altafgørende, hvis en socialøkonomisk virksomhed skal kunne klare sig på længere sigt.

Derfor skal Lasse Bork Schmidt ind og se på, hvad tingene reelt koster at fremstille. Hvor meget gas, glas og tid bruger en glasmager til at fremstille en vase? Er prisen realistisk i forhold til udgifterne? Hvad sælger bedst? Hvor er den niche, Glasværket kan leve af?

Og hvad med de skæve eksistenser, hvordan får man dem til at arbejde for projektet - og hvordan snakker man med dem, så de føler sig ligeværdigt behandlet? Der er masser af udfordringer at tage fat på, men det afskrækker ikke Lasse Bork Schmidt:

- Jeg har arbejdet med frivillige igennem mange år, blandt andet gennem mit arbejde som politiker. Og du kan sige, at politikere er lige så besværlige, som de skæve eksistenser kan være det. Derudover har jeg arbejdet 17 år som konsulent med produktionsvirksomheder. Jeg har haft eget firma i Ukraine og Rusland og er vant til at komme rundt. Jeg har været i Kiev i 2014, hvor der blev skudt om ørene på os, og jeg har siddet overfor mafiaen i Rusland, så der er ingen, der kan skræmme mig hernede, forklarer han.

- Og så er jeg nået til et punkt i mit liv, hvor jeg gerne vil give noget tilbage til samfundet.