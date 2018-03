Indsigt

Lasse Bork, hvorfor har du sagt ja til at blive ny direktør på Odense Glasværk efter Christian Frederiksen?

- Det er et spændende projekt på flere områder. På det personlige plan har jeg de sidste 14 år været i konsulentbranchen, hvor jeg har rådgivet mange produktionsvirksomheder. De senere år har jeg haft mere og mere lyst til selv at komme ud, og her er der nogle gode muligheder. Glasværkets historie har også talt til mig. Glasmagerfaget i Danmark har været lukket i 17 år, men det genopliver vi nu - det er da en smuk historie at redde et gammelt håndværk og bygge en glasproduktion op i Danmark igen i en tid, hvor flere og flere igen efterspørger gode, solide håndlavede produkter. Som en tidligere borgmester sagde - glasproduktion er en del af Odenses DNA. Endelig tiltaler det mig også at lave en velfungerende socialøkonomisk virksomhed og tage et socialt ansvar.

“ - Vi har fået lov til at bruge nogle af de gamle design fra det originale Odense Glasværk. Kobler vi det med nogle nye designere, der moderniserer udtrykket på deres egen måde, tror jeg på, vi kan få skabt noget interessant. Lasse Bork Schmidt, direktør, Odense Glasværk

Hvordan gør I det?

- Det unikke ved glasværket er, at vi i forhold til mange andre virksomheder er meget lavteknologisk. Der er masser af forskellige produktioner, fra rengøring på lageret til eget snedker- og metalværksted, fra VVS- til malearbejde. Det gør, at vi kan tilbyde meget forskelligt. Og derfor har vi mulighed for at tilbyde nogle af dem, der har været uden for arbejdsmarkedet i mange år og ikke lige kan tage en stilling på 37 timer, en masse forskellige funktioner, så der vil være noget til enhver smag. Og vi kan gøre tingene i et relativt roligt tempo, fordi du ikke kan forcere produktionen af glas - det tager den tid, det tager. Derfor kan vi som noget ret enestående tilbyde en langsom oplæring.

Hvor skal de folk, I lærer op, ende henne?

- Christian Frederiksen har været god til at skabe et omfattende virksomhedsnetværk, der bakker op om glasværket og som nu kommer til at tage et socialt ansvar. Når folk hernede har fået et vist niveau - for eksempel kan møde til tiden og være på arbejde tre-fire timer om dagen - er det meningen, at de skal videre til en af de virksomheder, vi sørger for, at de er klar til. Vi har fået LO Fyn og Håndværker og Industriforeningen med i projektet, og Syddansk Erhvervsskole og AMU FYN skal stå for det uddannelsesmæssige.

Hvad med jeres glas - skal I lave noget anderledes?

- I det seneste år har vi lavet meget unika - altså ting, som kun eksisterer i ét eksemplar - men nu går vi over til flere større produktioner. Indtil videre har vi solgt 99 procent af produktionen i vores egen butik - fremover skal vi også have andre ind over. Det kunne være et samarbejde med Le Klint om lamper, det kunne være med for eksempel Albani om særlige vin- og ølglas. Vi kommer ikke til at konkurrere med Holmegård og sælge glas til 100 kroner stykket i Imerco, men vi kommer til at være andre steder for at få noget volumen på produktionen. Vi går efter maksimalt at lave 1000 øl- eller vinglas om året og sælge dem udvalgte steder, der sætter pris på det og vil betale for det.

Går I væk fra det håndlavede?

- Glassene bliver stadig håndlavet i de gammeldags træforme. "Masseproduktion" for os vil sige, at vi laver 50-60 glas med den samme træform, så skal vi lave en ny. Vi vil også stadig lave unika og have lokale designere med på et tidspunkt. Vi har indtil nu fået lov til at bruge nogle af de gamle design fra det originale Odense Glasværk. Vi har blandt andet fået nogle gamle forme, som vi har kopieret til at lave nogle vaser, som man lavede tilbage i 1880'erne og 1890'erne. Vores snapseglas - jernbaneglasset - er også over 100 år gammel. Der ligger en spændende historie bag, som vi genopliver. Kobler vi det gamle med nogle nye designere, der moderniserer det på deres måde, tror jeg på, vi kan få skabt noget interessant. Nogle af vores vaser kan godt blive et hit - de er både bedre og flottere lavet end Kählers.

Hvad skal der til, for at glasværket kan løbe rundt økonomisk?

- Vi skal have banket omsætningen i vejret. Vi omsatte i 2017 for omkring 500.000 kroner - målsætningen er at få omsætningen op på 3 millioner kroner inden for de næste to-tre år. Det afhænger også af, hvor meget vi investerer. Indtil nu er det lykkedes at løbe Glasværket i gang for en meget lille investering på omkring 700.000 kroner. Det har kun kunnet lade sig gøre, fordi vi har fået tingene billigt og selv har lavet en masse med frivillig arbejdskraft. Skal omsætningen over 3 millioner kroner kræver det, at vi får nogle investorer med. Det arbejder vi på sideløbende.