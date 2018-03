Odense Glasværk har fået ny bestyrelse.

Fremover udgøres den af tidligere direktør for Damixa, Hans Fuglgaard, som også bliver formand, derudover Bo Stærmose fra Juliana Drivhuse (og medlem af Vækstforum for Region Syddanmark) og Anders Tybjerg Jørgensen, den sidste fabrikschef fra Holmegaard Glasværk, afdeling Odense, en udløber af det gamle Fyens Glasværk. Iværksætter og glasmager Per Jørgensen, der har været med til at starte Odense Glasværk op, fortsætter.

Bestyrelsen har udpeget Lasse Bork Schmidt som ny direktør.

Den tidligere bestyrelse, der har været med til at bygge Odense Glasværk op, talte direktør Bent Ludvigsen (OX3 Ventilation), direktør Lars Friis Christensen (Lars Friis Consulting), advokat Christian Bonnesen (Bonnesen Advokater), salgsdirektør Jacob Vestergaard (Step) og direktør Christian Frederiksen.

Christian Frederiksen fortsætter i en rolle som ulønnet ambassadør for glasværket. (uss)