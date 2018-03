4 / 5

Lotte Alkærsig, frivillig tovholder, pensioneret ergoterapeut: - Jeg havde lyst til at være frivillig på en meningsfyldt måde, og jeg er glad for at være her. Folk kommer både for at træne og holde sig i gang og for det sociale. Vi opfordrer altid til at tage en kop kaffe i cafeteriaet efter træningen og få en sludder med de andre. Mange nævner også, at det er dejligt at kunne træne uden musik i rummet. Foto: Nils Svalebøg