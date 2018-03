Det er lykkedes Seniorhuset at etablere et træningstilbud baseret på frivillige kræfter. Et nyt træningslokale er indrettet og næsten allerede fuld booket.

- De fleste af dem, der kommer her ville ikke komme i et almindeligt træningstilbud. De kommer på grund af det sociale og fordi de kan træne med ligesindede, siger hun.

Det var i oktober sidste år, at det endelig lykkedes Seniorhuset at åbne de nye motionslokaler i den fjernere ende af huset. Nu er her træning hver dag fra klokken 9 til 16, og i alt bruger 260 seniorer træningsfaciliteterne for et mindre halvårligt beløb. I spidsen for alle hold er en til to frivillige tovholdere, der er særligt uddannet til at kende maskiner og træningsformer.

Der er godt sving i arme og ben under opvarmningen i Seniorhusets nyindrettede motionslokale. Langs væggene står forskellige motionsmaskiner, og på kroge hænger sjippetov og yogamåtter. Store bolde, elastikker og ribber er klar til at blive brugt. Der mangler ikke noget i Seniorhusets nye motionslokale. Her kan alle dele af bevægelsesapparatet sættes i omdrejninger.

Motionstilbuddet i Seniorhuset har været et par år undervejs, inden det har fundet sin nuværende form, fortæller Kirstine Vad.

I 2015 satte et forsøgsprojekt ledet af SDU for EU-midler gang i træningen for en udvalgt skare af seniorer. Under vejs i projektet blev ti-tolv tovholdere uddannet til at kunne betjene maskinerne og hjælpe andre motionister med at bruge dem. Herefter var det meningen, at syv forskellige foreninger skulle organisere træningstilbuddet, der på det tidspunkt holdt til i et afskærmet hjørne af festsalen.

- Det viste sig at være for svært med syv forskellige bestyrelser inde over. Derfor besluttede vi i forretningsudvalget, at vil ville forsøge os med et pilotprojekt, så vi kunne se om det kunne løbe rundt, fortæller Kirstine Vad.

Samtidig voksede ventelisten til motionstilbuddet, og inden, det overhovedet var i gang, var 170 seniorer klar til at være med.