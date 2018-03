Gyldensteen Strand: Bagsiden af det store infoskilt på p-pladsen ved Gyldensteen Strand er ikke længere brun og kedelig. Den har nemlig fået et frisk pust og er nu fyldt med flotte billeder fra fem forskellige nordfynske turistoplevelser: Enebærodde, Langesø, Flyvesandet, Æbelø og Ølundgård.

Til hvert billede hører en lille tekst på dansk, engelsk og tysk, der kort forklarer, hvad turisterne kan opleve på de pågældende steder. Desuden er der lagt brochurer i plastikkasser under det store infoskilt, som turister nu også kvit og frit kan nappe.

Nordfyns Erhverv og Turisme har betalt for udgifterne, og bureauleder Rikke Lindhøj tror på, at det kan være med til at få turisterne til at opleve endnu mere af den smukke natur på Nordfyn.

- Det nye skilt er placeret på den største turistdestination på Nordfyn, så der er i hvert fald gode chancer for at mange kommer til at se vores nye billeder. Vi ønsker nemlig, at vores turister får oplevet mange af de andre flotte natursteder i kommunen, siger hun.

Svend-Erik Errebo, der er manden bag en frivilliggruppe på 25 ildsjæle ved Gyldensteen Strand, har sagt ja til at placere nye brochurer i kasserne, når de med tiden forsvinder i hænderne på nysgerrige turister.

Også Svend-Erik Errebo er glad for det nye skilt.

- Det var en grim brun flade, der var før. Nu har vi i stedet et blikfang, som forhåbentlig får folk til at køre hen til nogle af vores andre smukke naturoplevelser, siger han.

Svend-Erik Errebo og hans kone lægger vejen forbi Gyldensteen Strand to til tre gange om ugen, og de bidrager blandt andet også med frivilligt arbejde i skolestuen og tærskeladen.

