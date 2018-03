Nordfyn: Når Nordfyns Kommune slår op i folkeregistret, dukker der lige nu tre navne op på borgere, der har rundet 100 år, og der kommer tre mere til inden for de næste par måneder. Blandt andet Anne Marie Larsen fra Otterup, der slutter sig til statistikken den 10. april. Når eksperterne taler om, at de stadigt flere borgere over 100 år blandt andet skyldes bedre behandlingsmuligheder i sundhedsvæsnet, så hører det absolut til sjældenhederne, at man som Anne Marie Larsen går gennem livet uden at have sat sin fod på et sygehus.

På landsplan bliver der år for år flere danskere, der kan fejre den største af de runde fødselsdage. I 2016 fyldte 1143 danskere 100 år, og de 976 var kvinder.

Selvom der bliver flere og flere 100-årige, er det stadig en mærkedag, der markeres med et telegram fra hendes majestæt dronningen og i nogle kommuner også et besøg fra borgmesteren.

Det er blandt andet tilfældet i Nordfyns Kommune, hvor borgmester Morten Andersen har valgt at holde fast i traditionen.

- Det er altid spændende at komme ud og få en snak med mennesker, der har sådan en lang livshistorie og erfaring med sig. Man kommer jo ikke igennem 100 år uden både gode og dårlige oplevelser, så der er meget at snakke om. Jeg holder rigtigt meget af de fødselsdage og bryllupsdage, jeg er ude til. De bliver altid lagt ind i kalenderen som noget af det første, fortæller borgmester Morten Andersen, der følger de samme mærkedage som hoffet. Det vil sige 100, 105 og 110 års fødselsdage samt bryllupsdage fra diamantbryllup og op.