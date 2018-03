Smed Kai Jørgensen har sikret beboerne i Svindinge og omegn rent drikkevand i et halvt århundrede. Han har siddet i vandværkets ledelse i 50 år. Og han bliver på sin post.

Svindinge: I slutningen af 1960'erne blev Kai Jørgensen som nybagt husejer præsenteret for en regning fra det lokale vandværk. Det var noget med et nyt gebyr for tilslutning, som bestyrelsen havde fundet på, men Kai Jørgensen brokkede sig over, at han skulle betale. Den tvist førte den unge smed direkte ind i bestyrelsen for vandværket. Og her sidder han endnu - 50 år efter. De seneste 48 år som formand. Og ikke nok med, at han har været formand så mange år - en årrække var han også kasserer, og da han blev afløst, var det hans kone, der tog over. Og som byens smedemester har han oven i købet haft vandværket som kunde i alle årene. - På et tidspunkt blev der lidt røre om det, og folk sagde: "Det er Kai, der styrer det hele", fortæller Kai Jørgensen.

Vand interesserer mig

Men tingene faldt til ro igen, og trods sine snart 75 år, har Kai Jørgensen ingen planer om at forlade det frivillige arbejde i byens vandværk, selv om vist roligt kan sige, at han har aftjent sin "værnepligt" for vandværket. - Så længe helbedet tillader det, vi jeg ikke trække mig. For det handler simpelt hen om, at vand interesserer mig. Det har altid interesseret mig. Jeg kan godt lide at give forbrugerne godt vand, siger Kai Jørgensen. Bestyrelsen i et lille vandværk overbebyrdes ikke med møder. Der er typisk fire fem hvert år, men selv kigger han ofte ned i vandværket, der ligger på hjørnet af Gyden og Vænget ganske tæt på privaten. Her kan han lige tjekke, at pumper, filtre og så videre kører, som det skal, så forbrugerne er sikret vand til kaffe, til barbering, til blomsterne og - for landmændenes vedkommende - til dyrene. For Kai Jørgensen er det en æressag, at tingene kører i vandværket. - Nogle vandværker vil holde prisen så langt nede som overhovedet muligt. Men vi har sat prisen sådan, at vi har en god økonomi, siger Kai Jørgensen.

Med på beatet