Landmand ved Lundeborg er idømt 10.000 kroner i bøde for at have udgravet og ændret på Lundeborg Bæk og et tilstødende vandløb. Dertil kommer ugentlige tvangsbøder, indtil han retablerer vandløbene.

Lundeborg: Landmand Axel Frederik Juul, Caroline Amalievej ved Lundeborg, er ved Retten i Svendborg idømt en bøde på 10.000 kroner for ikke at have fulgt Svendborg Kommunes påbud om at retablere, hvad han har ændret ved Lundeborg Bæk og et tilstødende mindre vandløb. Miseren er startet i 2014, hvor landmanden gravede grus og sten op af de to vandløb på en strækning over godt en halv kilometer. “ Der var tale om meget mere end blot vedligeholdelse, som landmanden jo har pligten til. Det her var en ulovlig regulering. Birgitte Frederiksen, afdelingsleder, Svendborg Kommune Han gjorde vandløbene dybere, bredere og lavede fald. Derudover regulerede han hældningen på brinkerne. Resultatet var, at både bækkenes skikkelse og vandføringsevne blev ændret, og det er ikke lovligt. Axel Frederik Juul ønsker ikke at tale om sagen med Fyns Amts Avis, og hans advokat, Gert Møller Lund, er efter flere henvendelser ikke vendt tilbage. Derfor kender vi ikke den dømtes syn på sagen. Sagens anklager, Klaus Holten Christensen, oplyser til gengæld, at den dømte har bedt om betænkningstid med hensyn til en eventuel anke til landsretten. Ankefristen på de 14 dage ikke er passeret endnu.

Flere frister overskredet

Leder af Svendborg Kommunes Miljø- og Klimaafdeling Birgitte Frederiksen fortæller, at det var en tilfældighed, der fik kommunen på sporet af ødelæggelserne, som for en del er sket i et skovområde. - En medarbejder var på besøg i anden anledning og opdagede så, hvad der var sket med vandløbene. Der var tale om meget mere end blot vedligeholdelse, som landmanden jo har pligten til. Det her var en ulovlig regulering, og derfor gav vi i foråret 2015 et påbud om, at vandløbene skulle retableres. - Vi var i en dialog med ham om, hvordan det skulle gøres, og han lavede noget af det. Men slet ikke det hele. - På et tidspunkt i august samme år var fristen overskredet. Vi udsatte den to gange - først til september og så til december. Derpå meldte vi sagen til politiet, fortæller Birgitte Frederiksen. En politianmeldelse er ifølge afdelingslederen en nødløsning. - Det sker meget sjældent. Vi vil helst løse sagen i en god dialog, siger hun.

Skadeligt for dyrelivet