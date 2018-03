Efterløn

Efterlønsreformen slår for alvor igennem. Antallet af efterlønnere er næsten halveret siden reformens vedtagelse. Glædeligt at flere bliver på arbejdsmarkedet, synes beskæftigelsesministeren. Joh, men udviklingen har en skyggeside, mener Socialdemokratiet.

Opgørelse: Efterlønsreformen, der blev gennemført under stor politisk turbulens med virkning i 2011, er for alvor ved at slå igennem. Færre og færre søger efterløn. Der er tale om næsten en halvering, siden reformen trådte i kraft.

Det fremgår af en opgørelse, beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) har fået udarbejdet på anmodning af Folketingets beskæftigelsesudvalg, og som avisen Danmark har fået indsigt i.

Efterløn Efterlønnen blev indført af SV-regeringen med Anker Jørgensen (S) som statsminister i 1979.På det tidspunkt var ungdomsarbejdsløsheden høj, og Anker Jørgensen-regeringens begrundelse for efterlønnen var, at man dermed kunne få unge i arbejde i stedet for personer, som var slidt ned af især fysisk hårdt arbejde. Efterlønnen blev tilgængelig, når folk var fyldt 60 år.



Ordningen blev hurtigt populær og kom for mange til at fungere som en slags førpensionering, dvs. også for folk i ikke-nedslidende erhverv.



I 90erne og 00erne rejste der sig derfor, og fordi ordningen var omkostningskrævende, flere politiske røster, der ønskede den afskaffet eller minimeret.



I 2011 besluttede et folketingsflertal gradvist at begrænse ordningen, så den fra 2017 kun omfatter personer på 62 år eller derover.



Denne indsnævring forsætter fra 2018, så man fra 2023 skal være 64 år for at gå på efterløn, hvorefter man maksimalt kan oppebære efterløn i tre år.



Frem til 30. juni 2018 har man mulighed for at fravælge efterlønsordningen og i stedet få tidligere indbetalte bidrag udbetalt kontant og skattefrit.



I 2011, da efterlønsreformen blev vedtaget, var 114.000 personer på efterløn. I 2017 var det antal faldet til 60.000.

Tallene giver højt udsving på beskæftigelsesministerens humørbarometer, mens Socialdemokratiets begejstring er knap så markant.

- Det er en glædelig udvikling i en periode, hvor der er mangel på hænder. Det gælder en bred kreds af mennesker, også ufaglærte, som ellers måske ville være blandt de mest ivrige efter at gå på efterløn. Her skal man dog lige tage det forbehold, at ikke alle ufaglærte nødvendigvis arbejder i nedslidende og hårde job, siger Troels Lund Poulsen til avisen Danmark.

“ Vi har bare en lille udfordring: Der er nogle, der har så hårdt og nedslidende et job, at de ikke kan arbejde, når de har slidt i det i en vis årrække. Leif Lahn (S), medl. af Folketingets beskæftigelsesudvalg

Endnu vigtigere, mener han, er, at den faglærte arbejdskraft bliver længere på arbejdsmarkedet.

- Det er uhyre vigtigt i en tid, hvor vi er ved at løb tør for faglært arbejdskraft, siger han.