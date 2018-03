Nyborg: Det handler om kulturarv og Unesco. Men det handler også om noget mere hverdagsagtigt som parkeringspladser og trafik.

Lokalplanen for Torvet og biblioteksholmen er sendt ud i offentlig debat, og man kan give ros eller ris eller komme med forslag frem til 22. maj.

Lokalplanen er andet led i den totrinsraket, der skal bane vej for det store slotsprojekt - en plan for selve slottet, der vedtages den 5. april og altså nu en for Torvet.

Idéen er at fjerne alle bilerne fra Torvet og give den flotte plads ny brostensbelægning. Diagonalt hen over pladsen skal bilerne køre - ligesom de gjorde i gamle dage, indtil Torvet blev omdannet til en parkeringsplads i 1960'erne. Biler, cykler og gående skal deles om pladsen på Torvet, men med fokus på de bløde trafikanter, som det formuleres i sagsfremstillingen til byrådet, der behandlede sagen for nylig.

Planen omfatter også en ny bro fra Slotsgade til haven ved biblioteket, og der er også foreslået en indbygget vandkunst på Torvet - et område, hvor vandet kan sprutte op ved festlige lejligheder.

Der er planlagt borgermøde om planen 18. april, og beboere omkring Torvet har allerede været til et særskilt møde.