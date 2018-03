På en backpacker-rejse til Australien i 2001 og 2002 stiftede Folmer Hadberg-Rasmussen første gang bekendtskab med Murray Grey-kvægracen, og i 2010 blev han og hans familie den første, som fik racen til Danmark. I dag kan man købe kødet i familiens gårdbutik, Urup Dam Oksen.

Urup: Farven er grålig, pelsen blød og kampvægten enorm. Murray Grey er en kvægrace, som er kommet til at betyde meget for Folmer Hadberg-Rasmussen og den øvrige familie, som han hjælper med at drive gårdbutikken Urup Dam Oksen på Langeskovvej mellem Rynkeby og Langeskov. Folmer Hadberg-Rasmussen mødte sin hustru, Maria Hadberg-Rasmussen, på Dalum Landbrugsskole, og da de var færdige som landmænd i 2001, rejste de sammen på en backpacker-rejse til Australien, og her stiftede de begge bekendtskab med Murray Grey-kvæget første gang. I Australien havde de nemlig planlagt et besøg på en orkidéfarm. Maria Hadberg-Rasmussens kusine var blevet gift med sønnen, som ejede denne farm. På orkidéfarmen gik farmen meget op i kvalitet og undrede sig over, at Murray Grey-racen endnu ikke havde fundet vej til så mange steder i Europa på det tidspunkt. I Japan og Korea, som stiller høje krav til kødkvaliteten, er racen ud over kobe-kød faktisk den foretrukne kvægrace, fik parret fra Danmark at vide af australieren. Murray Grey Murray Grey, som bliver kaldt Australiens nationale kødkvægrace, stammer fra Murray Valley på grænsen mellem New South Wales og Victoria i den sydlige del af Australien.De grå kalve kom til ved en tilfældighed i en Angus-besætning i 1905.



Det viste sig hurtigt, at de grå dyr havde en god tilvækst, klarede sig godt på ekstensive områder og havde en fantastisk kødkvalitet.



I 1960 bliver den Australske raceforening for Murray Grey dannet, og mange kødkvægsavlere brugte de grå dyr i deres produktion med stor succes.



I dag er racen meget udbredt i Australien, men også eksporteret til New Zealand, Asien, Nordamerika og Europa.



England var det første land i Europa til at importerer racen, og med importen af de to kvier i 2010 blev Danmark det kun andet land i Europa til at indføre racen.



De første to kvier i Danmark

Der kom dog til at gå en del år fra, at Maria og Folmer Hadberg-Rasmussen første gang stiftede bekendtskab med Murray Grey-racen til, at de rent faktisk besluttede sig for at importere to kvier fra England til Danmark. Da parret kom hjem fra Australien, videreuddannede de sig og stiftede familie, og først i 2009 begyndte Folmer Hadberg-Rasmussen, som stadig havde en stor interesse for kvæg, at arbejde på at se, om han kunne skaffe racen til Danmark. I august 2010 lykkedes det så at få to kvier fra England til Danmark. På den måde blev Danmark det andet land i Europa, som importerede racen. Folmer Hadberg-Rasmussen går meget op i avlsarbejdet, og i dag er hans hobby og interesse blevet til 70 renracerede Murray Grey-kvæg. På landsplan er der godt 100 kvæg af racen. - Det har også været vigtigt for mig at sørge for, at racen bliver udbredt, understreger han og fortæller, at han også har sørget for, at kvægracen kom til Sverige. - Lige nu spreder racen sig hastigt i andre lande, fordi der er flere lande, der ser potentialet i kødets kvalitet, forklarer han.

Har vi kød nok?