Sneen, som hele dagen er dalet ned over Fyn, har indtil videre ikke skabt alvorlige problemer for trafikken. Politiet har dog torsdag formiddag og eftermiddag måttet tage sig af to større uheld på E20 vest for Odense.

Kort efter klokken 14 melder Fyns Politi om et færdselsuheld i det vestgående spor ved Vissenbjerg. Ifølge politiet er fire biler involveret i uheldet, og bilerne holder i anden vognbane på motorvejen. Ingen personer er kommet til skade ved uheldet, og både politi og redningsmandskab er på stedet.

Torsdag formiddag skete også et uheld med flere biler på den Fynske Motorvej. Mellem afkørsel 54, Vissenbjerg, og 55, Aarup, var tre biler involveret i et sammenstød. Bilerne blev hurtigt skubbet ud i nødsporet, så trafikken atter kunne glide forbi uheldsstedet. Heller ikke her skete der personskade.





(Artiklen fortsætter under tweetet)