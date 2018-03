Otterup: Masser af sjove optrin, noget at tænke over, en fantastisk kærlighedshistorie, god musik og en oplevelse for både børn og voksne.

Mens Søren Elmelund og Christian Otzen er veteraner med henholdsvis seks og ni forestillinger bag sig på friluftsscenen i Otterup, er det første gang for Charlotte Moore. Hun kommer oprindeligt fra Aarhus, men har boet i Odense i godt fire år og har spillet med i forestillinger på Elite Teateret i Odense. Da hun gik til audition på Shrek, var det i håb om at få rollen som æslet.

- Men da hun havde sunget æslet, kiggede vi dommere på hinanden og spurgte, om hun kunne synge en af Fionas sange... og så en til, fortæller instruktør Jesper Nielsen.

Charlotte Moore fik rollen som prinsesse Fiona.

- Det er en kæmpe ære. Hun er så sjov, og jeg glæder mig helt vildt, siger den nye pige på holdet.

Og hvis man skal tro de tre veteraner, kan hun roligt glæde sig.

- Det er så sjovt at være sammen med andre, der er lige så engagerede. Der er en helt anden kemi her end andre steder, jeg har spillet, siger Christian Otzen, mens Søren Elmelund tilføjer ordet hyggeligt om sin oplevelse af at være en del af holdet.

Ifølge instruktør Jesper Nielsen er Shrek ud over at være et eventyr om en grøn trold, et talende æsel, en farlig drage, en prinsesse og en greve også en historie om, at man ikke skal skue hunden på hårene. At der gemme sig mere i den enkelte, end man umiddelbart ser.

Shrek har som nævnt premiere den 3. juli, i år spilles der for første gang på en af fodboldbanerne ved Otterup Hallerne.

Der bliver omkring 50 medvirkende på scenen, 10-12 musikere og så er der omkring 100 frivillige, der får hele det store apparat til at spille.