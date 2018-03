De varslede konflikter er udskudt i to uger. Men kommer de, kan du her få et foreløbigt overblik over, hvordan de vil ramme Langeland Kommune.

Langeland: Onsdag blev det offentliggjort, at de varslede konflikter på det offentlige arbejdsmarked er blevet udskudt i to uger.

Det betyder altså, at både den varslede strejke den 4. april og lockouten den 10. april tidligst kommer 14 dage senere.

Men skulle det ende med konflikt, kan du her få et overblik over, hvordan Langeland Kommune kan blive ramt.

Den varslede strejke, som tidligst kan træde i kraft den 22. april, vil omfatte:

Hjemmeplejen Tullebølle-Rudkøbing

Hjemmeplejen Rudkøbing

Pædagogmedhjælpere organiseret under FOA, for eksempel i kommunens daginstitutioner

Den varslede lockout, som tidligst kan træde i kraft den 28. april, vil omfatte:

Størstedelen af skoleområdet

Størstedelen af dagtilbudsområdet

Størstedelen af det administrative område

Størstedelen af teknik og serviceområdet

Nødberedskab



I første omgang er der indgået en aftale med FOA Sydfyn om nødberedskab i Hjemmeplejen Tullebølle-Rudkøbing og Hjemmeplejen Rudkøbing.

Aftalen sikrer, at de helbredsmæssigt mest kritiske behov dækkes under konflikten. Der arbejdes også på at indgå aftaler om nødberedskaber på andre livsvigtige områder.



Så mange ansatte er omfattet



Kommunens foreløbige opgørelser viser, at:

10 procent af kommunens ansatte, svarende til cirka 130 medarbejdere, vil blive omfattet af en eventuel strejke.

26 procent af kommunens ansatte, svarende til cirka 340 medarbejdere, vil blive omfattet af en eventuel lockout.

På de konfliktramte områder vil kommunen så vidt muligt løbende kommunikere, hvilket serviceniveau den enkelte borger kan forvente under konflikten. Der vil desuden løbende blive orienteret om konfliktens betydning på kommunens hjemmeside og Facebook-profil.

Hvis man som borger har spørgsmål til konfliktens påvirkning af et enkelt område, for eksempel en børnehave eller en skole, skal man kontakte den pågældende institutionsleder.

Det skriver Langeland Kommune i en pressemeddelelse.