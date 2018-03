Nyborg: Selv om forligsmand Mette Christensen har udsat de varslede konflikter på det offentlige arbejdsmarked og selv om parterne forhandler løs hele påsken, har de offentligt ansatte på Østfyn valgt at gå på gaden i den kommende uge.

Det sker torsdag den 5. april, hvor man har belsuttet at hægte sig på byrådets ekstraordinære møde.

Det kommer til at ligne en god gammeldags demonstration, når de offentligt ansatte mødes på ved Lauses Grill på havnen klokken 16 for at gå afsted gennem byen til rådhuset med faner og skilte. Men Velfærdsalliancen, der arrangerer, har valgt at kalde det en "fælles aktion" og ikke en demonstration. Aktionen kommer til at foregå i stilhed - der bliver hverken taler eller hornmusik.

I et opslag på Facebook, skriver Velfærdsalliancen om meningen med aktionen:

Det er medarbejderne i den offentlige sektor, der hver eneste dag får hverdagen til at hænge sammen for borgerne.Det, vi beder om i den nuværende situation, er faktisk kun, at vores arbejdsgivere anerkender vores arbejde og viser os tillid gennem: En lønudvikling på lige fod med de privat ansatte, at der er tillid til vores aftaler, også når det gælder den betalte spisepause, at der er vilje til at indgå en aftale om arbejdstid med alle, også lærerne og at vi passer på vores seniorer, så de kan holde til at blive i jobbet."

Mødet på rådhuset har i øvrigt intet med arbejdskonflikten at gøre. Byrådet holder ekstraordnært møde for at vedtage lokalplanen for det nye slot. For at holde tidsplanen for kæmpe-projektet på Slotsholmen, vil kommunen ikke vente til den næste ordinære byrådsmøde med at vedtage planen, men haster den igennem, så man blandt andet kan få arbejdet med at renovere og bygge udbudt.