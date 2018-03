Holev: I påsken står en del boliger tomme, mens beboerne er på ferie, og det udnyttes på sædvanlig vis af mindre ærlige personer. På Bækskov i Holev nord for Marslev har en eller flere tyve været på ubudent besøg, oplyser Fyns Politi.Et vindue til en villa er blevet brudt op, og tyven har taget sig tid til at rode huset igennem. Der er blandt andet stjålet lamper, men endnu har man ikke et fuldstændigt overblik over, hvad der måtte være stjålet under indbruddet, som blev anmeldt torsdag formiddag.Det er sket i tidsrummet fra mandag til torsdag klokken ni, oplyser Fyns Politi.