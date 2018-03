Ørbæk: Nat var blevet til dag, da en 28-årig mand fra Gislev af betjente fra Fyns Politi blev bedt om at stige ud af sin bil. Torsdag morgen lidt efter klokken seks blev manden standset af en politipatrulje på Hovedgaden i Ørbæk og bedt om at blæse i et alkometer. Det viste sig, at manden havde indtaget mere alkohol end lovligt, når han samtidig kørte bil, og derfor blev han sigtet for spirituskørsel, oplyser vagtchefen hos Fyns Politi.