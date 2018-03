Langeland: Torsdag den 12. april åbner Langelands Museum særudstillingen "Asyl? En fotoudstilling om asyllivet på Langeland - om tiden før, under og efter". Udstillingen, som er blevet til i samarbejde med fotograf Agnete Schlichtkrull og GRAFlab v./Trine Kirketerp Struve, sætter fokus på tiden med asylcentre på Langeland, der endegyldigt sluttede i foråret 2017, da de sidste beboere forlod asylcentrene på øen.

- Da beskeden om centrenes nedlukning kom ud, satte vi straks gang i en dokumentations- og indsamlingsproces fra de langelandske centre, fortæller museumsinspektør Cecilie Bønnelycke, som har stået i spidsen for dokumentations- såvel som udstillingsarbejdet.

- Udstillingen er et forsøg på at fremvise bare en smule af det, der er kommet ud af den proces og på at ridse de historiske perspektiver på flygtningesituationen op. Men samtidig håber vi også på at vise en anden side af asylsystemet end den politiske ved at give et lille indblik ind i nogle af de menneskeskæbner, der befandt sig i midten af den langelandske asylhistorie, fortæller hun.

I forbindelse med åbningen afholdes en reception på Langelands Museum, Jens Winthers Vej 12, 5900 Rudkøbing, klokken 13.00. Alle er velkomne til at deltage.