Fodbold: Flere af fodboldholdene i Faaborg Midtfyns området skulle have forårspremiere Skærtorsdag, men klimaet gav alle en kold skulder, hvilket betød at alle blev udsat.

I Fynsserien skulle Årslev BK have spillet mod Næsby BK men da sneen lå tykt på kampbanen valgte man at udsætte kampen. Det samme var tilfældet i Ringe, hvor Ringe BK ellers skulle have luftet holdets nye træner, Jimmi Nielsen for første gang i Serie 1, pulje 1. Endelig blev FC Brobys hjemmekamp mod Fraugde også aflyst, men de var ikke på grund af vejret, men fordi Fraugde har trukket sig fra turneringen.

Også Langfredag byder på flere kampe i området, men her afventer man forårets luner indtil en gang fredag formiddag, før man beslutter sig. (hol)