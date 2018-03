Svendborg: En 22-årig mand fra Brønshøj blev tidligt torsdag morgen standset af en politipatrulje i Svendborg og sigtet for at køre bil under påvirkning af narkotika. Det oplyser vagtchef hos Fyns Politi Ehm Christensen.Klokken 3.52 blev manden stoppet i Kedelsmedstræde, og da han blev testet for indtagelse af stoffer, gav det et positivt resultat. Derfor blev manden bedt om at forlade sin bil og kørt til en læge for at få taget en blodprøve.