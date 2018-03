Fakta Jørgen Lange Thomsen, retsmediciner og professor emeritus, forklarer, hvad der sker i kroppen, når døden indtræffer:Blodcirkulationen ophører, når hjertet stopper med at slå, og så stopper vejrtrækningen. I nogle tilfælde kan der opstå liglugt allerede efter et par minutter. Liglugt kan sammelignes med lugten af døde dyr.



Derefter kommer der dødspletter. De opstår ved, at blodet sænker sig via tyngdekraften. Ligger man på ryggen, kommer de derfor på ryggen. Det er det første et af de sikre dødstegn, som skal iagttages, før man kan skrive en dødsattest.



Derefter indtræder der dødsstivhed i muskulaturen. Så begynder forrådnelsen. Til sidst kommer der luft og væske i huden samt blæredannelse.

Fakta Vågetjenesten på Langeland begyndte i år 2007 og er organiseret under Ældre Sagen. Den udgøres af 15 kvinder og 1 mand. Ifølge deres koordinator Bodil Skriver, så vil de gerne op på det dobbelte antal.Som udgangspunkt skal man sidde hos den døende i tre timer. Hvis vedkommende ikke går bort i den tidsperiode, vil man blive afløst af en anden vågekone.



Det kræver ingen særlige kvalifikationer, men man skal have hjertet på det rigtige sted og have et ønske om at gøre noget godt for andre.