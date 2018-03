1 / 6

Nete Maj Højgaard og Nick Leschly oplever, at der er et stort miljø for hjemmepasning og hjemmeskoling på Sydfyn. Især i Svendborg er der mange familier, der har valgt at gå hjemme, fortæller de. Nete Maj Højgaard har gået hjemme med begge børn, siden de blev født. Hun vil ansøge om tilskud til hjemmepasning, så snart det bliver endeligt indført i Langeland Kommune. Foto: Nynne Bojsen Faartoft