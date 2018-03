Faaborg: En mand, der ikke er ældre, end at undervisningen fra køreskolen burde stå nogenlunde frisk i erindring, blev kort efter midnat natten til torsdag standset af en politipatrulje på Banegårdspladsen i Faaborg.

Det oplyser Fyns Politi.

Den unge mand på 18 år blev bedt om at blæse i et alkometer, og da det slog ud over det tilladte, blev han sigtet for spirituskørsel og blev bedt om at forlade sin bil for at blive kørt til en læge, der med en blodprøve kunne fastslå mandens nøjagtige alkoholpromille.