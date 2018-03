Otterup: Selv om vejret udenfor mere leder tanken hen på jul end påske, fornægter en fast påsketradition sig ikke inde i varmen i Otterup Hallen: Potentielle kunder søger i en lind strøm i retning mod Hal 1, hvor Otterup Håndboldklubs Venner har stillet an til påske-kræmmermarked. Og selv om indgangen på grund af det store halbyggeri er gemt lidt af vejen, har publikum tilsyneladende ingen problemer med at finde vej.

Det var planlagt, at nogle af boderne skulle have plads udenfor, men da vejret ikke just var til udendørs handel, blev der i stedet skaffet plads inde i hallen. En af dem, der skulle have stået udenfor, er Carsten Simonsen fra Langeskov, der har dækket bordet med dvd-film i lange baner. Danske film og Disney-film, to for 45, tre for 60 kroner.

Carsten Simonsens samling af film begyndte egentlig med, at han samlede til sig selv. Og da samlingen begyndte at rumme dubletter, prøvede han at sælge dem. Det gik fint, og nu køber han ind på loppemarkeder med salg for øje. Differencen mellem køb og salg? Det er en forretningshemmelighed.

Overskuddet fra påskemarkedet går til børne- og ungdomsafdelingen i Otterup Håndboldklub.

Kræmmermarkedet har åbent til klokken 16 skærtorsdag. Og når den sidste handel er afsluttet, er der formentlig en del kunder, der er gået hjem med en film fra Carsten Simonsens stand, så underholdningen til resten af denne vinterlige påske er sikret.