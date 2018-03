Kong Vinter genopliver fortidens dramatiske aktioner

Det kom helt uventet for de fynske fodboldklubber, at de igen skulle ud med store maskiner og skovlen, hvis deres hold skulle kunne spille skærtorsdag. Selv de moderne kunstgræsbaner kunne ikke hindre en lang række aflysninger, både i 2. division, Fynsserien og Serie 1.

I det seneste årti har anlæggelsen af kunstgræsbaner over det ganske land gjort det langt lettere at gennemføre kampe i seriefodbolden, mens det i Superligaen er obligatorisk med opvarmning af banerne.

Fynsserie-klubberne havde glædet sig til premieren, og der var flere lokalbrag på programmet. men langt de fleste steder var det for voldsom en opgave at få ryddet banerne - dels fordi det var vanskeligt at tromme frivillige hjælpere sammen med så kort varsel, dels fordi hensynet til spillernes sikkerhed talte højt.

Det var som regel den klub, der var sluttet øverste i forrige turneringshalvdel eller hele turnering, der valgte først, og fra 1977 overtog OB - som det år vandt klubbens første mesterskab - langsomt og successivt magten i Odense-fodbolden, mens B1909 og B1913 kæmpede desperat for at fodre på den betalte fodbolds evigt krævende appetit.

Men tilbage i 1970'erne og 1980'erne var det ofte rene dramaer, når personalet i Odense Idrætspark kæmpede hårdt for at få klargjort Odense Stadions græsbane til premieren. Dengang spillede til gengæld ikke allerede i februar, men startede ofte midt eller sidst i marts. Tidspunkterne blev rykket frem, jo mere professionaliseret fodbolden blev, og jo mere behov, der blev for flere kampe til at fylde pengekasserne, så den nye kalveknæede venstre back fra Vejles reservebænk eller Koldings førstehold kunne finansieres.

Midt i det hele stod Odense Idrætsparks chef Flemming Christiansen og skulle prøve at få parterne til at blive enige. Og i ugens løb stod Christiansen i spidsen for et større antal ansatte, der med skovl, harver og prægtige maskiner prøvede at få ryddet sneen væk, eller få gjort banen tør og jævn nok til søndagens kamp mellem eksempelvis OB og B1901 eller B1909 mod Frederikshavn.

OB-træner Richard Møller Nielsen satte en ære i ofte at tage ud på stadion og kigge idrætsparkens ansatte over skuldrene, fordi møller Nielsen grundlæggende mente, at man kunne spille fodbold i hvilket som helst føre, fordi en mand trods alt er en mand. Og skal kunne spille i alle vejrlig.

Men i sidste ende var det trods alt Flemming Christiansen, der tog beslutningen - som regel efter samråd med stadsgartner Per Glad - der sådan en vinterdag ikke altid levede op til sit navn, når han med stor bekymring så det grønne græs blive forvandlet til en mudret bane, når klubberne fik lov til at spille, tackle og løbe banen i stumper og stykker om søndagen.

De fleste havde nok regnet med, at datidens føljetoner, hvor man kæmpede for gøre arenaer kampklare, var overstået.

Men selv nutidens dyrt betalte og belånte kunstgræsbaner kunne ikke besejre den grumme vinter, som igen op til påsken valgte at slå til.

Det udløser så senere på foråret en pæn række ekstra midtugekampe - og hvem ved, om vinteren når at udløse endnu flere aflysninger?

Det er som bekendt før set, at det har sneet 1. maj.