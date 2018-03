- Pludselig opdagede jeg, at der lå 2-300 avocadoer og en stor klase bananer på stranden, og en masse flød rundt i vandet. Hold da op, tænkte jeg, siger Jane Søballe Jensen til TV2 Østjylland.

Jane Søballe Jensen fortæller til TV2 Østjylland , at hun først fik øje på en enkelt grøn frugt blandt de mange grålige sten. Og så gik hun videre.

Her standsede flere øboer forbløffede op, da de på østkysten af øen så massevis af avocadoer samt nogle bananer og appelsiner i vandkanten.

Ved kollisionen røg flere containere over bord og endte i vandet, og det formodes, at det er indholdet fra nogle af disse containere, der onsdag drev i land på Samsø.

Selvom vinteren igen har lagt en hvid dug over store dele af Danmark, var udsigten ved flere af strandene på Samsø onsdag anderledes eksotisk. Og det skyldtes formentlig den kollision, som to skibe var involveret i nord for Romsø i Storebælt tirsdag morgen.

Sofie Lindebjerg Søe, der også var ude og gå tur på stranden, benyttede lejligheden til at samle et lille forråd af avocadoer.

Det var hendes plan at bruge dem til guacamole til en påskefrokost, fortæller hun til TV2 Østjylland - men avocadoerne har vist sig at være så umodne, at de endnu ikke kan spises.

De to skibe, som kolliderede tirsdag morgen, var et containerskib fra Hong Kong og et handelsskib fra Liberia.