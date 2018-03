Foreningen ønsker at skabe et et frirum for kommunens socialt udsatte børnefamilier. Et sted hvor de har lyst til at komme, hvor de kan slappe af i fællesskabet og glæde sig til at opleve noget sammen, lyder det i en pressemeddelelse.

Red Barnet Middelfart er lokalt forankret. Foreningens aktiviteter planlægges og udføres af frivillige, og finansieringen sker gennem donationer og fonde.