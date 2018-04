Havepleje

Fredericia: Der var engang - sådan begynder mange eventyr - det samme kan man sige om Haveselskabet Fredericia kreds, som blev nedlagt på en generalforsamling for to år siden, efter at det ikke lykkedes at finde nye medlemmer, som var villige til at gå ind i bestyrelsen. Tidligere var Fredericia kreds en blomstrende forening, hvor der hvert år blev arrangeret masser af spændende arrangementer, skriver Haveselskabet Sydøstjyllands afdeling i en pressemeddelelse.

Nu er der kræfter, som vil prøve at få dannet en ny bestyrelse i Fredericia kreds. Medlemmerne står stadig i haveselskabets kartotek og venter på, at der igen kommer arrangementer i Fredericia. Det være sig i form af plantemarked, åbne haver, kurser og udflugter etc.

Kanalbyen er i samarbejde med Haveselskabet Sydøstjylland gået i gang med at forberede et foredrag med Nina Evald med titlen "Design din have med højbede". Et højbed kan indgå i havens samlede design som et fornyende supplement til helheden - i både parcelhushaver og byens grønne rum. Nina Evald er en erfaren og passioneret havejournalist og fotograf, som har udgivet en lang række havebøger. Mødet holdes tirsdag 10. april kl. 19 på adressen Sdr. Voldgade 10, 1. sal i Fredericia. Alle er velkomne. Det er gratis for medlemmer, ikke medlemmer 60 kr. inklusive kaffe. Senere vil Kanalbyen og Haveselskabet stå for et nyt plantemarked på Fredericia havn 10. maj. Alle er velkomne til at få en bod, og det er gratis at være med. /EXP