Sneen stopper OB-OKS: Middelfart gennemfører i 2. division - Dalum aflyser

Marienlyst-træner Carsten Hemmingsen klokken 10.45 om kampen i Jammerbugt, der spiller i Pandrup nord for Limfjorden:

Det gælder Aarhus Fremad-Næsby klokken 14.00 i nedrykningsspillet og Jammerbugt-Marienlyst i oprykningsspillet. Den kamp er sat til at skulle spilles klokken 15.00.

Fodbold: OB og OKS skulle torsdag formiddag klokken 11 have spillet kamp i Fynsserien på kunstgræsbanen i Ådalen. Kampen er imidlertid blevet aflyst på grund af snefaldet.

Middelfart overvejede at aflyse hjemmekampen klokken 14.00 mod Skovshoved, men den gennemføres. Dalum-B93 aflyst, og det samme er Fynsseriekampen mellem OB-OKS.

I Dalum prøvede viceinspektør og baneansvarlig Martin Olsen med en lynaktion sammen med sine hjælpere at få ryddet kunstgræsbanen ved Tingløkkeskolen her til formiddag, men kampen var forgæves, fordi sneen havde gode vilkår til at lægge sig uhindret mellem villahækkene og skolen.

Dalum får nu et komprimeret kampprogram i foråret i nedrykningsslutspillet, hvor holdet skal kæmpe hårdt for at overleve - blandt andet i konkurrencen mod Næsby Boldklub.

I den fynske Serie 1 blev en lang række kampe skærtorsdag i pulje 1 aflyst på grund af snevejret.

Det gjaldt dog åbenbart ikke lokalopgøret Nyborg-Kerteminde, der var sat til at starte klokken 11.00.

I pulje er runden sat til at blive spillet langfredag.

Dog blev onsdag aftens kamp mellem Haarslev og FC Avrasya på den vindblæste nordfynske slette aflyst.

Ironisk nok er der slet ikke mulighed for, at kampene langfredag mellem Strib-Allesø og Krogsbølle/Roerslevs andethold-Glamsbjerg spilles.

Strib og KRFK's andethold har nemlig trukket sig fra forårets turnering og er dermed sikre nedrykkere. Der skal findes fire i alt.