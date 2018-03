Trinitatis Kirke markerer påsken med fem gudstjenester

Påsken

Fredericia: Påsken står lige for døren, og der er mange ting at gå til. Og som den eneste kirke i Fredericia holder Trinitatis Kirke også gudstjeneste påskelørdag - det bliver kl. 22, fremgår det af en pressemeddelelse. Påsken er en række af spændingsfyldte helligdage, der på hver deres måde fortæller stort om liv og død. Det begynder med det omvendte perspektiv: At Jesus gør slavearbejdet og vasker disciplenes fødder, så tages han til fange og udleveres til lidelse og død. Og det ender med den uforklarlige hændelse, som kvinderne erfarede og gav videre: At den døde lever - og at hans ord nu lever i dem, tilføjer det. Festen for fodvaskning og nadverens fællesskab foregår skærtorsdag kl. 19. Nadveren indstiftede Jesus, da han spiste for sidste gang sammenmed disciplene. Det var også den dag, Jesus op imod alle regler gjorde det beskidte arbejde og vaskede disciplenes fødder, og derfor kalder man dagen skærtorsdag. Alene og forladt er temaet langfredag kl. 10. Her markeres, at Jesus blev korsfæstet, døde og blev begravet. Derfor er det en stille og afdæmpet dag i kirken. Nogle steder holdes der en liturgisk gudstjeneste kun med læsninger. I Trinitatis Kirke vil Bent Andreasen sætte ord på. Den nævnte lørdag aften handler det om påskenat, hvor man sætter de store modsætninger op: Lys og mørke, liv og død. Langfredag ligger bag, og vi ser frem mod lysets gennembrud påskemorgen. Salmedigteren Lisbeth Smedegaard Andersen har skrevet en række nye påskesalmer, som vil blive sunget af Pigekoret. Kirken vil først være dunkel og mørk, indtil lysets gennembrud. Forårssol og påskeliljer er temaet påskedag kl. 10. Opstandelsens herlige budskab får påskemorgen frit løb i ord og musik, i salmer og prædiken ved en lys og festlig gudstjeneste. Sognpræst Mette Ørskov er liturg og prædikant. Hun leder også gudstjenesten 2. påskedag. Dagen handler om Jesu møde med Maria Magdalene i gravhaven. Hun genkender ham ikke i det ydre, men først da han tiltaler hende. /EXP