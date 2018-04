Fredericia: Odd Fellow Ordenen fylder næste år rundt, 200 år, og forberedelserne er allerede i gang. Organisationen, hvis kendetegn er de tre gyldne ringe, blev stiftet af mænd med ædelt hjerte, hvis formål var at gøre en forskel under tidens barske 1819-vilkår. Krig, sygdom og arbejdsløshed rasede, alligevel fandt de sammen og valgte at arbejde ud fra fire grundsætninger; Hjælpe de trængende, opdrage de forældreløse, besøge de syge og begrave de døde. Fortolket til vores århundrede er netop de sætninger stadig ovenud aktuelle, og de danske ca. 12.500 ordenssøskende lægger stor energi i at efterleve grundlæggernes vision, skriver ordenen i en pressemeddelelse.Odd Fellow Logerne i Fredericia har den 5. april allieret sig med Ann-Mette Elten, der bl.a. er kendt fra gruppen På slaget 12. Der holdes en koncert i Fredericias flotte Hannerup Kirke med start kl. 19.30. Hun vil blive akkompagneret af pianist Carl Ulrik Munk-Andersen.Al overskud fra denne koncert går, udover støtte og tak til menighedsplejen, for muligheden af at benytte kirken som koncertsted, til humanitære formål. Disse donationer vil alle ske med åbent hus arrangementer i landets mange Odd Fellow loger i weekenden 26.-27. april 2019. Billetpris for koncerten 5. april 2018 er 205 kroner. Varighed er ca. 70 min.I prisen er der efterfølgende inkluderet kaffe med kage, serveret i sognegården.

Koncerten er for alle, også ikke-ordensmedlemmer. /EXP