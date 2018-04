Fokus

- Det lykkedes, siger hun med et smil så bredt, at hendes øjne bliver til smalle striber.

- Jeg var 12 eller lige deromkring. Jeg havde fotograferet en del med engangs-kameraer, men havde nu købt mit første rigtige kamera. Ikke noget fint - bare et kamera til 200 kroner. Og så nogle film. Så tog jeg et billede af min fætter, som holdt en stor kanin. Allerede, da kameraet sagde "klik", vidste jeg, at jeg havde taget sådan et billede, der kunne få alle til at høre hans smittende grin. I dét øjeblik vidste jeg, at jeg ville fotografere, siger Fie Vandborg.

I dag bruger hun en del energi på at fortælle udfordrede unge, at de godt kan lykkes med deres drømme.

Uden skolen kom hun i selskab, som de voksne advarede hende imod. Men selv syntes hun, at vennerne var præcis dem, hun havde brug for.

Fie bor i Østerby sammen med sin David og deres tre sammenbragte børn. I det hele taget er livet faldet på plads for den 35-årige, som ellers i mange år så ud til ikke at skulle få ro på tilværelsen. Hun har haft flere odds imod sig, fortæller hun.

Efter sin uddannelse fik Fie arbejde i et fotostudie. Men hun ville skabe sit eget og besluttede sig for at gøre alvor af drømmen.

- Jeg kan især lide at fotografere gravide og nyfødte, siger hun og peger rundt i fotostudiet, hvor en del af hendes fotos er hængt op i stort format.

I en taske ligger en dukke, der kan minde lidt om en chrash test-dukke i spædbarnstørrelse.

- Den bruger jeg, hvis forældre ønsker et foto af deres spædbarn i omgivelser, jeg ikke kan placere barnet i - for eksempel på bredden af et vandløb. Så tager jeg et foto af dukken. Og bagefter fotograferer jeg barnet. Og så skifter jeg dukken ud på billedet, siger Fie.

Den slags foto-tricks giver hende mulighed for at lave fotos, der er helt unikke.

- Men jeg holder også af at fotografere "rigtigt", siger hun og peger på et foto af gyngende piger i en skov med bund af blomstrende ramsløg.

- Jeg elsker at fotografere i skoven ved Trelde. Her er mange blomster, og træerne er så lave, at jeg kan hænge en gynge op. Og så ligger Trelde jo tæt på mit hjem, siger hun.