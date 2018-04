Kultur

At stå på Fredericia Teaters scene er nu så attraktivt, at dansere og skuespillere fra store dele af verden rejser hertil.

- Det er dejligt, at vi har fået et internationalt renommé, der tiltrækker folk fra hele verden, siger teaterchef Søren Møller.

Når "Prinsen Af Egypten" og "Prince Of Egypt" ruller over scenen fra 6. april og frem, vil Fredericias skrå brædder blive indtaget af skuespillere og dansere af så mange forskellige etniciteter, at det ifølge teaterchefen passer perfekt til forestillingens budskab og fortælling.Truppen - eller, som det hedder - tæller følgende etniciteter:Skuespillerene og danserne kommer fra mindst ti forskellige lande:

Søren Møller ser ikke kun den internationale interesse som udtryk for god branding eller godt omdømme: For teatret har det også konkret kunstnerisk værdi, at dygtige performere rundt om i verden kender teatret og er indstillet på at rejse for at komme på de skrå brædder i Fredericia.

“ Det er dejligt - og har betydning for os - at folk i verden kender os for noget godt. Søren Møller, teaterchef

- Det er selvforstærkende. For når de dygtigste rundt om i verden har lyst til at arbejde her, kan vi løfte niveauet endnu mere - simpelthen fordi vi har adgang til verdens dygtigste. Og så får endnu flere lyst til at arbejde her. Det er dejligt at se den udvikling, siger teaterchefen.

I den aktuelle millionmusical, Prinsen Af Egypten, har den internationale interesse særlig høj værdi.

- Fortællingen om Moses og Ramses har betydning for folk i hele verden. Og så er det vigtigt, at de medvirkende ikke alle ligner hinanden, og at ikke alle ligner egyptere - eller danskere. Det er en fortælling, hvor vi har brug for alle mulige racer og etniciteter på scenen. Det er med til at understrege historien. Og nogle etniciteter er simpelthen svære at finde blandt de dygtigste performere her i Danmark, siger Søren Møller.