Lundager: En supermoderne kunstbygning med skæve vinkler og i to etager har rejst sig i den gamle sulegaard fra 1500-tallet i Lundager. En udstilling i udstillingen. MIMA kalder Carl Henning Aarsø sin nye kunstbygning, stærkt inspireret af MOMA, Museum of Modern Art i New York. Miniature International Modern Art.

Carl Henning Aarsø, billedkunstner og indehaver af Galleri Sulegaarden, har sammen med sin nu afdøde kone Hanne Aarsø samlet på miniaturekunst gennem mange år. I 20 år arrangerede de også hver sommer en velbesøgt international miniaturekunstudstilling. Arbejdet med det er blevet for stort for 74-årige Carl Henning Aarsø, der i stedet har valgt at finde alle miniaturerne frem af gemmerne for at lave en permanent udstilling i Sulegaardens ene længe. Den anden længe "Kostalden" vil fortsat præsentere skiftende udstillinger.

Galleri Sulegaarden Galleri Sulegaarden er indrettet i en gammel sulegaard fra 1500-tallet beliggende i Lundager et par kilometer uden for Assens.



Galleriet breder sig over to at gårdens længer.



I den ene længe "Kostalden" vil der fremover være skiftende udstillinger, mens galleriejer Carl Henning Aarsøs samling af miniaturekunstværker har indtaget den anden.



Der er åbent fredag-søndag klokken 11-17 eller efter aftale.



Ferninseringen af MIMA og miniatureudstillingen finder sted lørdag 7. april klokken 14-17. Alle er velkomne.

