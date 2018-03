Vissenbjerg: Det er en sygdom, som kan ramme os alle. Kræft.

- Man skal hjælpe, fordi det er en sygdom, alle kan blive ramt af - ingen kan sige sig fra at blive ramt, så det er en rigtig god sag at arbejde for, siger Merete Kaas, der er kampagneleder for Kræftens Bekæmpelse i den gamle Vissenbjerg Kommune.

Merete Kaas opfordrer alle, som har to timer i overskud søndag 8. april kl. 10 - 14, til at melde sig som indsamlere til landsindsamlingen. Der mangles to indsamlere i Andebølle, to i Skallebølle og en enkelt i Vissenbjerg.

Indsamlerne mødes ved seniorklubben, Fristedet, på Nørrevænget 8 i Vissenbjerg, og det tager som regel 1 - 2 timer at besøge de cirka 50 husstande, der er på en rute, fortæller Merete Kaas.

Tilmelding som frivillig foregår til Merete Kaas på telefon: 2936 0557.